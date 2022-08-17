Шемышейские чиновники «забыли» про свои доходы и недвижимость

17.08.2022 | 14:13

Проверка, проведенная прокуратурой в администрации Шемышейского района, выявила ряд нарушений, допущенных сотрудниками этого органа власти и руководителями муниципальных учреждений при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

Недостоверные и неполные сведения касались как доходов и имущества самих чиновников, так и их супругов и несовершеннолетних детей. Общая сумма скрытых доходов составила около 390 тысяч рублей.

Установлены случаи занижения размера полученных доходов, площади находящейся в собственности недвижимости, а также невключение в декларацию долей в праве на имущество.

К примеру, сотрудница администрации района не указала, что ее супруг получил в одном из мест работы доход более 140 тысяч рублей. Руководитель муниципального учреждения не указал собственные доходы на сумму 115 тысяч руб.

«Прокурор района внес главе администрации представление. 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее нарушения антикоррупционного законодательства при подаче деклараций выявились в Управлении федерального казначейства по Пензенской области, Управлении ЖКХ г. Пензы и региональном минфине.