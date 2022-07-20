Пензенские казначеи скрыли сведения о доходах и имуществе

20.07.2022 | 09:23

Плановая прокурорская проверка, проведенная в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области, выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

Недочеты вскрылись при предоставлении служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 и 2021 годы.

В декларациях госслужащие не отразили доходы от ценных бумаг, прибыль супругов от коммерческих организаций и выигрышей, сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и банковских счетах, а также пособиях по временной нетрудоспособности.

По результатам проверки прокурор региона внес представление руководителю УФК по Пензенской области.

«5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений», - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.