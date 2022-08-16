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Общество

В Пензе открылся творческий фестиваль для детей «Газон»

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Обычно по газону ходить запрещено, но в сквере у «Октября» любителей побегать по траве ждали с нетерпением. Впервые в этом году сотрудники центра русской хоровой и вокальной культуры открыли творческий фестиваль «Газон» для детей. Всю неделю в 17:00 для дошкольников и младшеклассников будут проводить увлекательные мастер-классы в разных тематиках. Первым стал вечер изобразительного искусства.

«Задача - развить художественные способности у детей, общение с родителями и с детьми. Очень приятно, что люди приходят, отзываются на это дело», - сообщил главный режиссер Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Михаил Чепышев.

Вооружившись цветным картоном и ножницами, гости праздника начали творить, родители и старшие сестры активно помогали. Цель - нарисовать и вырезать красивую волшебную птичку, не забыв дать ей имя.

Свои поделки ребята повесили на деревья - там они пробудут до сентября и в качестве талисманов, заряженных на отличные оценки, отправятся вместе со своими хозяевами в школу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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