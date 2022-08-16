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Общество

Тропа здоровья в Пензе превратилась в полосу препятствий

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Очень сложно подобрать слова - одни мысли. В первую очередь - о том, как не покалечиться, преодолевая участок дороги вниз от улицы Попова до пересечения с Тропой здоровья.

Одно время на этом спуске положили асфальтовое покрытие, только было это еще при царе Горохе. Теперь пешеходная часть превратилась в полосу препятствий, но люди вынуждены по ней передвигаться.

«Она плохая совсем стала. Размыло дождями ее, что ли... Надо маленечко облагородить», - предложил житель Пензы Дмитрий.

«Хотелось бы, чтобы ее отремонтировали, чтобы можно было ходить, а то ноги можно сломать», - пожаловалась горожанка.

«Нужно сделать дорожку, чтобы можно было ходить, не спотыкаясь. Я, например, человек в возрасте, здесь редко хожу, но приходится», - отметила пензячка.

В запустение пришла и сама Тропа здоровья. Ее неприглядное состояние активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи выражают свои мнения: «А ведь как жалко... Красота пропадает!», «Да уж, на этой не только здоровье укрепишь - то, что есть, потерять недолго!», «Выглядит больной!» - говорят они.

В самом верху можно заметить, что по краям дорожки канаву частично засыпали осколками пенобетонных блоков. Однако спасти остатки асфальтового покрытия от разрушения или хотя бы временно остановить его такая мера вряд ли поможет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Почему у нас говном-мусором заделывают дыры,а на подшефных территориях кладут новый асфальт?

Гость||

Место красивое. Но не живут там власти, не ходят. Поэтому зачем деньги тратить? Народу и так сойдет.

Гость||

Весь город в ямах и говне, прчм как в Туапсе

Имя: Гость
Комментарий:

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