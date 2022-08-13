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Общество

Итоги недели: разметка, отсутствие горячей воды и стрельба по собакам

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Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей недели.

Первый сюжет - о разметке, которая до сих пор появилась не везде, несмотря на то что лето подходит к концу.

Трудности из-за отсутствия разметки возникают не только у водителей, но и у пешеходов. Где-то люди ориентируются по остаткам старого термопластика, а где-то остатков нет.

«Пензавтодор» планирует закончить нанесение разметки к 1 сентября. Сдвинутся ли сроки вновь, покажет время.

Вторая новость - об отсутствии горячей воды. Пензенцев попросили терпимее относиться к этому.

В чьих-то домах вода отсутствует все лето или большую его часть. Чиновники объясняют: это связано с износом сетей на 80%. Летом трубы чинят и проверяют на прочность. Не всегда испытания проходят успешно, зачастую после них приходится устранять повреждения. Поэтому сроки отключения горячей воды продлеваются.

Без испытаний подготовиться к отопительному сезону нельзя.

Третий сюжет - о пензячке с улицы Антонова.

У женщины сдали нервы, она вышла на балкон с воздушкой и начала стрелять по собакам.

Бродячие псы давно держат в страхе местных жителей. Но такие радикальные меры большинство горожан не устраивают. Ведь под обстрел могут попасть и люди.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

что разметка? тут асфальта нет и ямы в 10 см глубиной на дорогах

Гость||

Мне 12 лет зарплату не прибавляли, а только доят на всё. Ублюдки.

Гость||

Разметка подождёт, главное заборы вдоль дорог и бардюры менять два раза в год, иначе у чиновничьей мразоты перестанут расти коттеджи и загранзаначки !

Гость||

Тупорылые модераторы опять потёрли все адекватные комментарии.

Гость||

их БКД нафиг не похожи, разворовали все, чтоб им провалиться

Гость||

Тоже стреляю по бродячим собакам,которые лают и воют под окном,и что?В, большенстве случаев,не попадаю,кусты мешают,главное не попасть,а испугать.Людям,в 4:30,спать нужно,а не слушать этот дикий "хор".

Гость||

Гость|14.08.2022 12:07|

Тоже стреляю по бродячим собакам,которые лают и воют под окном,и что?В, большенстве случаев,не попадаю,кусты мешают,главное не попасть,а испугать.Людям,в 4:30,спать нужно,а не слушать этот дикий "хор".

Обращение соответствующим органам - возьмите пожалуйста на заметку данного ворошиловского стрелка, по аккаунту это же легко вычислить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но такие радикальные меры большинство горожан не устраивают.
Предлагаете травить? Хотя конечно идея интересная и более безопасная. Я думаю это поддержат все

Гость||

Отмените на три года замену бордюров, установку новых камер и заборов вдоль дорог. На высвобожденные деньги постройте новые дороги в Пензе, сделайте новый мост через Суру на Измайлова, окружную дорогу от строителей до ГПЗ!!! Хоть раз сделайте что-нибудь для народа, а не ради набити карманов чиновников и отмывания бюджета. Слабо???

Гость||

Все на выборы голосовать за проворовавшуюся власть с сокрытыми декларациями за счёт наворованных денег. Опять на те же грабли за 12 тысяч минималка?

Гость||

Чиновники на ГПЗ за последние 5 лет не нашли ни одной бродячей собаки. Слепые или придуряются? На любой помойке их стаи ежедневно. Всех их кабинетов в дворники, больше будет толку

Гость||

Город дураков и проворовавшуюся чиновников. На одного работягу скоро будет 10 казнокрадов от власти... Какой бюджет выдержит такое количество дармоедов? Читайте Капитал Маркса. Город утопия

Гость||

Набережную на правом берегу Суры за 350 лет в Пензе слабо сделать? Или счастливая жизнь бюрократов превыше всего?

Гость||

Улицу Злобина и набережную Мойки только в прошлом году капитально отремонтировали. С заменой бордюров и укладкой нового асфальта. За счёт казны!!! В этом году все капитально смыло, провалилось и бесследно исчезло... Крайних нет? Медали и ордена получены, премии выписаны... Кто в тюрьме или под следствием? Сколько можно терпеть такое наглое казнокрадство?

Гость||

Новая власть стара хуже предыдущей. Денег проедает в 2 раза больше, а результато работы в 2 раза меньше. Ни набережной, ни дорог, ни зарплат для людей. Такими темпами скоро за чертой бедности 99 % жителей губернии будет.

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Имя: Гость
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