Итоги недели: разметка, отсутствие горячей воды и стрельба по собакам

13.08.2022 | 22:00

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей недели.

Первый сюжет - о разметке, которая до сих пор появилась не везде, несмотря на то что лето подходит к концу.

Трудности из-за отсутствия разметки возникают не только у водителей, но и у пешеходов. Где-то люди ориентируются по остаткам старого термопластика, а где-то остатков нет.

«Пензавтодор» планирует закончить нанесение разметки к 1 сентября. Сдвинутся ли сроки вновь, покажет время.

Вторая новость - об отсутствии горячей воды. Пензенцев попросили терпимее относиться к этому.

В чьих-то домах вода отсутствует все лето или большую его часть. Чиновники объясняют: это связано с износом сетей на 80%. Летом трубы чинят и проверяют на прочность. Не всегда испытания проходят успешно, зачастую после них приходится устранять повреждения. Поэтому сроки отключения горячей воды продлеваются.

Без испытаний подготовиться к отопительному сезону нельзя.

Третий сюжет - о пензячке с улицы Антонова.

У женщины сдали нервы, она вышла на балкон с воздушкой и начала стрелять по собакам.

Бродячие псы давно держат в страхе местных жителей. Но такие радикальные меры большинство горожан не устраивают. Ведь под обстрел могут попасть и люди.