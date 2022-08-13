Итоги недели: разметка, отсутствие горячей воды и стрельба по собакам

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей недели.
Первый сюжет - о разметке, которая до сих пор появилась не везде, несмотря на то что лето подходит к концу.
Трудности из-за отсутствия разметки возникают не только у водителей, но и у пешеходов. Где-то люди ориентируются по остаткам старого термопластика, а где-то остатков нет.
«Пензавтодор» планирует закончить нанесение разметки к 1 сентября. Сдвинутся ли сроки вновь, покажет время.
Вторая новость - об отсутствии горячей воды. Пензенцев попросили терпимее относиться к этому.
В чьих-то домах вода отсутствует все лето или большую его часть. Чиновники объясняют: это связано с износом сетей на 80%. Летом трубы чинят и проверяют на прочность. Не всегда испытания проходят успешно, зачастую после них приходится устранять повреждения. Поэтому сроки отключения горячей воды продлеваются.
Без испытаний подготовиться к отопительному сезону нельзя.
Третий сюжет - о пензячке с улицы Антонова.
У женщины сдали нервы, она вышла на балкон с воздушкой и начала стрелять по собакам.
Бродячие псы давно держат в страхе местных жителей. Но такие радикальные меры большинство горожан не устраивают. Ведь под обстрел могут попасть и люди.
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что разметка? тут асфальта нет и ямы в 10 см глубиной на дорогах