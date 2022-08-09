Полиция просит откликнуться свидетелей наезда на подростка

09.08.2022 | 17:30

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в понедельник, 8 августа, в Колышлее.

В 8:20 у дома № 8 на улице Сердобской неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде, и скрылся с места ДТП.

«Убедительная просьба к свидетелям позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться в МО МВД России «Колышлейский», - призвали граждан сотрудники отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что в этот же день в Кузнецком районе погибли два велосипедиста. Одного из них насмерть сбила неизвестная машина на дороге Кузнецк - Неверкино. 76-летний пенсионер скончался до прибытия скорой помощи.

Вторая трагедия произошла на дороге Кузнецк - Чибирлей. «Шевроле-Нива» наехала на 36-летнего велосипедиста. Двухколесный транспорт сместился вправо и врезался в автомобиль Nissan Almera Classic. Велосипедист погиб на месте.

1 августа в Тамале ВАЗ-2114 сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Ее госпитализировали с травмами.