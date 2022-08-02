В Тамалинском районе сбили ребенка на велосипеде

02.08.2022 | 12:26

В Тамалинском районе под колесами автомобиля оказалась маленькая велосипедистка. ДТП случилось в понедельник, 1 августа.

По предварительным данным, около 15:45 напротив дома № 28 на Пролетарской улице в Тамале 26-летняя автолюбительница, управлявшая ВАЗ-2114, сбила 13-летнюю девочку на велосипеде.

Школьница получила травмы. Медики приняли решение о ее госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области с начала года произошло более 70 аварий с участием детей, травмы в них получили свыше 78 несовершеннолетних.