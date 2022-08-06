Общество

Пензенец без правой руки получил протез за 4,3 млн рублей

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Такой простой для большинства людей жест, как рукопожатие, для пензенца Геннадия Чушкина раньше был недоступен. Функциональные возможности прежних протезов не позволяли многого, а вот последний, стоящий 4 млн 300 тысяч рублей, умеет практически все.

У Геннадия Владимировича вместо предплечья и кисти - высокотехнологичная конструкция с микропроцессорным управлением, сделанная по индивидуальным параметрам.

«Здесь включается, здесь стоят датчики напротив мышц, одна мышца идет на сжатие, другая на разжатие», - показал Геннадий Чушкин.

Протез житель Пензы получил совсем недавно. Бесплатно. Сейчас Геннадий Чушкин только осваивает возможности искусственной руки, но уже знает: он не один такой счастливчик в регионе, чья жизнь стала проще благодаря отечественному продукту.

«В текущем году это уже третий протез с внешним источником энергии, который мы выдали. Сейчас в работе находятся еще четыре изделия, которые торгуются, изготавливаются. За 2021 год всего было изготовлено 13 протезов», - рассказал заместитель управляющего Пензенским отделением Фонда соцстраха РФ Андрей Лысев.

Но рука Геннадия Чушкина самая дорогостоящая.

Пока в общественных местах на мужчину часто смотрят любопытные. Но скоро внимания станет меньше: пензенец ждет, когда же из Германии придет силиконовый чехол на кисть - тогда она будет почти как настоящая. Но все затягивается.

«Как мне сказали, прислали на левую женскую руку, а у меня правая мужская», - пояснил Геннадий Чушкин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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