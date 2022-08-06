Пензенец без правой руки получил протез за 4,3 млн рублей

Такой простой для большинства людей жест, как рукопожатие, для пензенца Геннадия Чушкина раньше был недоступен. Функциональные возможности прежних протезов не позволяли многого, а вот последний, стоящий 4 млн 300 тысяч рублей, умеет практически все.
У Геннадия Владимировича вместо предплечья и кисти - высокотехнологичная конструкция с микропроцессорным управлением, сделанная по индивидуальным параметрам.
«Здесь включается, здесь стоят датчики напротив мышц, одна мышца идет на сжатие, другая на разжатие», - показал Геннадий Чушкин.
Протез житель Пензы получил совсем недавно. Бесплатно. Сейчас Геннадий Чушкин только осваивает возможности искусственной руки, но уже знает: он не один такой счастливчик в регионе, чья жизнь стала проще благодаря отечественному продукту.
«В текущем году это уже третий протез с внешним источником энергии, который мы выдали. Сейчас в работе находятся еще четыре изделия, которые торгуются, изготавливаются. За 2021 год всего было изготовлено 13 протезов», - рассказал заместитель управляющего Пензенским отделением Фонда соцстраха РФ Андрей Лысев.
Но рука Геннадия Чушкина самая дорогостоящая.
Пока в общественных местах на мужчину часто смотрят любопытные. Но скоро внимания станет меньше: пензенец ждет, когда же из Германии придет силиконовый чехол на кисть - тогда она будет почти как настоящая. Но все затягивается.
«Как мне сказали, прислали на левую женскую руку, а у меня правая мужская», - пояснил Геннадий Чушкин.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀