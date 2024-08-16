Пензенцев обещала обеспечить протезами липовая фирма

16.08.2024 | 17:31

Прокуратура Пензенской области добилась возмещения ущерба от недобросовестного производителя протезов.

В ноябре 2022 года региональное отделение Пенсионного фонда России (ныне Соцфонд) по результатам электронного конкурса заключило госконтракт с владимирским ООО «Группа компаний «Интра» на обеспечение инвалидов протезами нижних конечностей. Стоимость работ составила 30 млн рублей.

Для подтверждения своей компетентности «Интра» представила договоры на изготовление аналогичных изделий с другими организациям.

Однако сотрудники фонда усомнились в достоверности сведений и запросили информацию в Управлении ФНС России по Владимирской области. Выяснилось, что по расчетным счетам фирмы отсутствует движение средств, то есть фактически она работает фиктивно.

Пензенское отделение фонда в одностороннем порядке расторгло контракт и в дальнейшем заключило новый, с другим поставщиком. Однако за прошедшее время цена протезов возросла, поэтому их было поставлено меньше. Из-за неисполнения обязательств по первому договору заказчик потерял более 6 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с ООО «Интра». Арбитражный суд Пензенской области заявленные требования удовлетворил.

«Исполнение судебного постановления находится на контроле», - сообщили в областной прокуратуре.