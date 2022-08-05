Общество

Из водоема в пензенских Ахунах достали труп животного

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В пятницу, 5 августа, из водоема в Ахунах вытащили гниющую тушу животного, о которой ранее сообщали пользователи.

Снимок местности появился 2 августа в одном из Telegram-каналов. По словам автора поста, речь шла об участке между Козьим и Милицейским пляжами. Поблизости купаются люди.

Пензенец предположил, что это лось, горожане начали ждать реакции регионального минлесхоза. Как оказалось, на самом деле на поверхности была собака.

«На месте работали сотрудники Управления ГОЧС г. Пензы и администрации Железнодорожного района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Они подплыли к трупу собаки на лодке и транспортировали его на берег.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото предоставлены пресс-службой администрации Пензы
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Гость||

О труп это хорошо

Гость||

Раки?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они подплыли к трупу собаки на лодке и транспортировали его на берег.
А потом? На берегу оставили?

Гость||

думали что лось а оказалась собака, не знал что лоси похожи на собак

Гость||

Это та вторая собака, которую басенок с зимы поймать не мог?

Гость||

Гость писал(a):

А потом? На берегу оставили?
Ну а куда ее, с собой что ли брать? Лежит, никому не мешает. Может кому надо - возьмут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенец предположил, что это лось, горожане начали ждать реакции регионального минлесхоза. Как оказалось, на самом деле на поверхности была собака.
Вот, котаны, вам пример: у страха глаза велики

Гость||

А я думала сова...

Гость||

А они уверены, что именно тот труп достали? Дно проверяли?

Гость||

Вон беженцам есть нечего, а они собак выкидывают....

Гость||

2-го числа сообщили, а вытащили только 5-го августа. Долго же они собирались?

Имя: Гость
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