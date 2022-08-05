Из водоема в пензенских Ахунах достали труп животного

05.08.2022 | 15:50

В пятницу, 5 августа, из водоема в Ахунах вытащили гниющую тушу животного, о которой ранее сообщали пользователи.

Снимок местности появился 2 августа в одном из Telegram-каналов. По словам автора поста, речь шла об участке между Козьим и Милицейским пляжами. Поблизости купаются люди.

Пензенец предположил, что это лось, горожане начали ждать реакции регионального минлесхоза. Как оказалось, на самом деле на поверхности была собака.

«На месте работали сотрудники Управления ГОЧС г. Пензы и администрации Железнодорожного района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Они подплыли к трупу собаки на лодке и транспортировали его на берег.