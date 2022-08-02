Пензенцы купаются в водоеме рядом с гниющей тушей животного

02.08.2022 | 17:01

Житель Пензенской области сообщил о гниющей тушей животного в водоеме в Ахунах. Там она находится уже месяц.

Снимок водоема появился во вторник, 2 августа, в Telegram-канале «Пенза Новости». По словам автора, речь идет о месте между Козьим и Милицейским пляжами. Поблизости купаются люди.

Автор предположил, что мертвое животное - лось.

«Весь раздулся и гниет. Я думаю, не нужно объяснять, что такое трупный яд», - написал он.

Семья пензенца заболела ротавирусом после купания в водоеме. Он связал инфекцию с плохим санитарным состоянием воды.

«А люди купаются и не знают. Меры принимать никто не хочет. В полицию уже сообщали. Но лось как лежал там, так и лежит», - пожаловался автор.

Фото t.me/penza_novosti.