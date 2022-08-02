Глубокие провалы испортили тротуар на улице Свердлова

02.08.2022 | 19:03

В некоторых частях Пензы даже законопослушные жители стали вытаптывать зеленые насаждения. Например, на улице Свердлова у горожан просто не осталось другого выхода. Тротуар на четной стороне улицы практически исчез. И здесь не просто неровное покрытие, а солидные ямы. Именно их и обходят люди по газонам. Глубину одного из провалов решила измерить съемочная группа 11 канала.

Опытным путем удалось выяснить - это около полуметра. Прохожие недоумевают, откуда взялись провалы. Ведь еще пару недель назад асфальт на обеих сторонах улицы был примерно в одинаковом состоянии. А теперь одна вполне пешеходная, другая вся в рытвинах.

«Дороги плохо кладут», - отметил мужчина.

«У нас таких участков много, уже привыкли к этому», - рассказал пензенец.

Большинство прохожих предполагает, что в появлении ям виноваты июльские ливни. На улице Окружной дыра появилась прямо на проезжей части. А солидный провал на Урицкого, недалеко от ресторана, шокировавший автолюбителей в конце прошлой недели, засыпали щебнем.