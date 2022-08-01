Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном за неделю заболеваемость COVID-19 выросла вчетверо

Печать
Telegram

В Заречном стремительно растет число заразившихся коронавирусом. На воскресенье, 31 июля, амбулаторное лечение получали 37 человек.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации закрытого города, за неделю количество активных случаев инфекции выросло в 4,2 раза: с 9 - 25 июля до 38 - 31-го. За сутки специалисты выявляли от 5 до 10 заразившихся.

Почти все пациенты лечатся дома, один зареченец находится в стационаре в Пензе. В медучреждениях закрытого города пока пациентов с коронавирусом нет.

Всего в ЗАТО подтвердили 19 619 случаев инфекции. Скончались 135 пациентов.

О резком подъеме заболеваемости COVID-19 в Заречном сообщалось 28 июля. Специалисты связали его с распространением разновидности штамма омикрон - кентавра. Он обладает высокой способностью передаваться от человека к человеку. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня, а само заболевание не имеет специфических симптомов и начинается как обычная ОРВИ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте