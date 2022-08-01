В Заречном за неделю заболеваемость COVID-19 выросла вчетверо

01.08.2022 | 17:30

В Заречном стремительно растет число заразившихся коронавирусом. На воскресенье, 31 июля, амбулаторное лечение получали 37 человек.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации закрытого города, за неделю количество активных случаев инфекции выросло в 4,2 раза: с 9 - 25 июля до 38 - 31-го. За сутки специалисты выявляли от 5 до 10 заразившихся.

Почти все пациенты лечатся дома, один зареченец находится в стационаре в Пензе. В медучреждениях закрытого города пока пациентов с коронавирусом нет.

Всего в ЗАТО подтвердили 19 619 случаев инфекции. Скончались 135 пациентов.

О резком подъеме заболеваемости COVID-19 в Заречном сообщалось 28 июля. Специалисты связали его с распространением разновидности штамма омикрон - кентавра. Он обладает высокой способностью передаваться от человека к человеку. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня, а само заболевание не имеет специфических симптомов и начинается как обычная ОРВИ.