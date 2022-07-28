В Заречном наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19

28.07.2022 | 11:02

В Заречном в течение недели наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, что он начался после того, как 19 июля впервые в России у пациента московской клиники выявили новый штамм кентавр.

Если раньше в закрытом городе Пензенской области регистрировали от 0 до 2 заболевших в день, то сейчас - по 5-9 новых случаев COVID-19.

По словам врача-инфекциониста МСЧ-59 Ольги Червяковой, кентавр - это одна из разновидностей омикрон-штамма, обладающего высокой способностью передаваться от человека к человеку. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня, а само заболевание не имеет специфических симптомов и начинается как обычная ОРВИ.

«Сейчас в Заречном на амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1 ребенок и 20 взрослых горожан. Этот показатель превышает цифры прошлой недели в два раза. Все заболевшие либо не привитые, либо не прошедшие своевременно ревакцинацию», - сообщили в администрации Заречного.

Записаться на прививку от коронавирусной инфекции в городской поликлинике МСЧ-59 можно по телефону 22-22-59.