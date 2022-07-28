Общество

В Заречном наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19

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В Заречном в течение недели наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, что он начался после того, как 19 июля впервые в России у пациента московской клиники выявили новый штамм кентавр.

Если раньше в закрытом городе Пензенской области регистрировали от 0 до 2 заболевших в день, то сейчас - по 5-9 новых случаев COVID-19.

По словам врача-инфекциониста МСЧ-59 Ольги Червяковой, кентавр - это одна из разновидностей омикрон-штамма, обладающего высокой способностью передаваться от человека к человеку. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня, а само заболевание не имеет специфических симптомов и начинается как обычная ОРВИ.

«Сейчас в Заречном на амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1 ребенок и 20 взрослых горожан. Этот показатель превышает цифры прошлой недели в два раза. Все заболевшие либо не привитые, либо не прошедшие своевременно ревакцинацию», - сообщили в администрации Заречного.

Записаться на прививку от коронавирусной инфекции в городской поликлинике МСЧ-59 можно по телефону 22-22-59.

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Гость||

Заваривай ворота!

Гость||

Кентавр это задница лошадиная

Гость||

может выявить причину резкого скачка? или это скрытая мотивация для того что бы повысить показатели привитых?

Гость||

А вакцинку от кентаврика разработали?

Гость||

А почему бы области не повторить так сказать добровольную вакцинацию так сказать для укрепления коллективного иммунитета жителей области?

Гость||

А с какого бодуна страшилки начались?

Гость||

Ну всё ща алех режим повышенной введёт.

Гость||

Баранотряпки = штрафы.

Штрафы = бабло.

Бабло = возможность украсть.

?????

PROFIT!

Гость||

Срачно вводитя мордотряпочный режим! А с ними мощные штрафы для пополнения разворованного бюджета. И полиционерам дать задание ходить и выписывать бумажки на безтряпочников. Пока пацаны на украине воюют, найдутся и те, кто будет безмасочников оприходовать. Отличная, безопасная работа в тёплом тылу

Имя: Гость
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