Общество

Жители дома на ул. Володарского на трое суток остались без света

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Третьи сутки дом на Володарского, 67, остается без света. Жизнь без электричества словно замерла, даже телефоны зарядить негде, лампы освещают лишь лестничные клетки.

«К одному кабелю идет несколько квартир, к другому - еще несколько. Сейчас весь подъезд отключен. Только в самом подъезде свет горит», - пожаловался житель дома Владимир Мокшанцев.

Обслуживает дом компания «Пик Сервис». Электрик с 17 июля пытается справиться с поломкой, но безуспешно.

«Говорит, аварийная ситуация. На устранение аварийной ситуации дают сутки, а сегодня 19-е. Вчера мы вышли, нам повесили объявление: якобы, не волнуйтесь, жильцы», - сообщила жительница дома Татьяна Мокшанцева.

«Нет света, в 8 часов вечера мы, как старенькие, ложимся спать, потому что ни телевизор посмотреть, ни пообщаться - ничего», - возмутилась жительница дома Лидия Грунюшкина.

Электрик показал совершенно гнилой кабель. Непонятно, как он столько времени смог прослужить. Проводку в доме не меняли ни разу.

«Здесь две линии: одна - жилая, квартирная, другая - хозяйственные нужды. На хозяйственные нужды висят лампочки обычные, они напряжения мало берут. А в квартирах сейчас техника какая? Дом рассчитывался по стандартам 1958 года», - пояснил электрик.

Остался только один вопрос: когда электричество вернется в жилье. Мастер заверил, что постарается сделать в ближайшее время. Населению надо решать вопрос с заменой проводки - она уже свое отслужила.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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