В Пензе детей-инвалидов научили варить мыло

Подопечных центра комплексной помощи семье и детям научили варить мыло. Поэтапно педагог Ольга Гриценко рассказала, из чего оно состоит, какая должна быть температура плавления, что можно и чего нельзя класть в поделку.
«Мы в основном добавляем натуральные ингредиенты. Часто советуем начинающим добавлять травы», - отметила мастер мыловарения Ольга Гриценко.
На выбор - множество форм и красителей. Всего пара капель - и мыльная основа тут же приобретает желаемый цвет. Можно не перемешивать до его однородности, тогда изделие получится с интересными разводами.
Центр помощи семье и детям Первомайского района регулярно устраивает познавательный досуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мыловарение, например, развивает мелкую моторику.
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