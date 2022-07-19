В Пензе детей-инвалидов научили варить мыло

19.07.2022 | 21:02

Подопечных центра комплексной помощи семье и детям научили варить мыло. Поэтапно педагог Ольга Гриценко рассказала, из чего оно состоит, какая должна быть температура плавления, что можно и чего нельзя класть в поделку.

«Мы в основном добавляем натуральные ингредиенты. Часто советуем начинающим добавлять травы», - отметила мастер мыловарения Ольга Гриценко.

На выбор - множество форм и красителей. Всего пара капель - и мыльная основа тут же приобретает желаемый цвет. Можно не перемешивать до его однородности, тогда изделие получится с интересными разводами.

Центр помощи семье и детям Первомайского района регулярно устраивает познавательный досуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мыловарение, например, развивает мелкую моторику.