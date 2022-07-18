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Общество

Пензенские медики больше не получат выплату при заражении COVID-19

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Сотрудники учреждений здравоохранения Пензенской области, заболевшие при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией, больше не смогут получить компенсацию.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области в телеграм-канале со ссылкой на канал профессионального сообщества vrachirf.ru. В нем сообщается, что Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил свой указ о страховых выплатах медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией на рабочем месте, а также о денежной компенсации при смерти медработника из-за COVID-19.

Указ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» был подписан 6 мая 2020 года. Так, в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования COVID-19 при исполнении им трудовых обязанностей размер выплаты составлял 2 752 452 руб. всем получателям в равных долях. В случае установления инвалидности I группы сумма равнялась 2 064 339 руб., II - 1 376 226 руб., III группы - 688 113 руб.

«Как и отмена Правительством РФ специальных премий за лечение болезни, решение главы государства продиктовано «стабилизацией эпидемической ситуации» и переводом медработников на плановый режим работы», - говорится в сообщении.

В конце ноября 2020 года большинство медиков были направлены на лечение заразившихся коронавирусом, очень много врачей находилось на больничном.

По состоянию на начало декабря 2020 года в Пензенской области выплаты получили 1 856 медработников, заразившихся COVID-19. Общая сумма пособий составила 127,7 млн рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

ой какое счастье как же так их обделили, не будут теперь ртом и жопой хапать

Гость||

Ну хоть хроников начнут лечить. Кто пережил 2 года без лечения.

Гость||

Ой че деется то, че деется....

Гость||

У маскобаранов надежды на овечий режим рухнули окончательно.

Гость||

Все кормушку прикрыли теперь учителям 2 года по платят как медикам что бы совсем пустые школы не остались.А врачи и сидений персонал продолжать побираться пока медверхушка продолжит богатеть так же как и управленческая верхушка от образования

Гость||

Ой, горе мне, горе! как жить дальше!?

Придется на взятки переходить.

Гость||

Придётся сегодня принять на грудь, а то день взятия Бастилии прошёл впустую, да и погодка подстать. Нет, определённо напьюсь сегодня.

Гость||

Рядовые сотрудники ничего не получали и так, а получали особо приближенные к глав-рвачу и завотделением.

Гость||

Гость писал(a):

Рядовые сотрудники ничего не получали
Получали. Просто нужно было включать мозг.

Гость||

Одни включили мозг, что следаки пришли.

Гость||

надо ещё и сми лишить всяких выплат про новости про ковид

Гость||

Сагласин. В ДТП больше помирает, чем от этого фейковируса, на котором чинодральники несметно разбогатели

Гость||

Бедненькие, как же они будут от сладенького отвыкать? А в частных клиниках места теплые уже заняты. Печалька.

Гость||

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» в защите от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%, пишет РБК.

И правда, аналогов не имеющие. Хорошо, что эффективность хотя бы не отрицательная (что означало бы: препарат не противодействует, а, наоборот, содействует заболеванию). По факту жидкость, на которую были затрачены миллиарды - на «создание», на производство и на распространение - оказалась банальным физиологическим раствором.

С другой стороны, свою задачу она выполнила: причастные к ней эти самые миллиарды освоили. Для того, в общем-то, и всё было устроено. А для чего еще-то?

Гость||

Мда, как же теперь, всё кануло в лету, теперь поди и на пушечный выстрел не подойдут к ковиднику, а выплаты отменили.

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Имя: Гость
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