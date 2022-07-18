Пензенские медики больше не получат выплату при заражении COVID-19

18.07.2022 | 13:43

Сотрудники учреждений здравоохранения Пензенской области, заболевшие при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией, больше не смогут получить компенсацию.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области в телеграм-канале со ссылкой на канал профессионального сообщества vrachirf.ru. В нем сообщается, что Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил свой указ о страховых выплатах медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией на рабочем месте, а также о денежной компенсации при смерти медработника из-за COVID-19.

Указ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» был подписан 6 мая 2020 года. Так, в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования COVID-19 при исполнении им трудовых обязанностей размер выплаты составлял 2 752 452 руб. всем получателям в равных долях. В случае установления инвалидности I группы сумма равнялась 2 064 339 руб., II - 1 376 226 руб., III группы - 688 113 руб.

«Как и отмена Правительством РФ специальных премий за лечение болезни, решение главы государства продиктовано «стабилизацией эпидемической ситуации» и переводом медработников на плановый режим работы», - говорится в сообщении.

В конце ноября 2020 года большинство медиков были направлены на лечение заразившихся коронавирусом, очень много врачей находилось на больничном.

По состоянию на начало декабря 2020 года в Пензенской области выплаты получили 1 856 медработников, заразившихся COVID-19. Общая сумма пособий составила 127,7 млн рублей.