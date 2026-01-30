31 января в Пензенской области ожидается сильный снег

В субботу, 31 января, в Пензенской области будет идти сильный снег, сообщает Приволжское УГМС. Местами ожидается метель, на дорогах - снежные заносы.

Ветер продолжит дуть с северо-востока со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -4...-9 градусов, в отдельных районах будет -10...-15. В прогнозе также сильный снег, местами метель.

Днем температура воздуха не изменится.

В ночь на воскресенье ожидается -1...-6, местами -8...-13 градусов. Сильный снег не прекратится.

В народном календаре 31 января Афанасьев день. На Руси подмечали: если он выдается вьюжным, ранней весны ждать не стоит.