После смерти пензячки от глыбы льда во всех районах пройдут проверки
Прокуратура Первомайского района г. Пензы организовала проверку в связи с трагедией на Западной Поляне. В пятницу, 30 января, упавшая с крыши дома № 10 на улице Ленинградской глыба льда убила шедшую по тротуару 52-летнюю женщину.

Сигнал в экстренные службы поступил в 11:30. По словам очевидцев, на место после случившегося приехала автовышка, вдоль дома протянули сигнальную ленту.

«Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что дом обслуживает ООО «УК-Единство». «Случай обязательно разберут. Виновные не должны остаться безнаказанными!» - подчеркнул он.

По словам главы Пензы, собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и УК неоднократно собирали в городской администрации и предупреждали о необходимости чистить крыши и карнизы.

«Поручил ужесточить контроль, во всех районах города пройдут дополнительные проверки. Тех, кто и в этот раз не услышит, - привлекать к административной ответственности», - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.

