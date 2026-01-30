На территорию Шемышейского района выпустили 15 оленей

На территорию Шемышейского района выпустили 15 оленей
В Шемышейском районе выпустили в естественную среду обитания пятнистых оленей, сообщили в областном минлесхозе. Животных закупило в специализированном питомнике местное охотничье хозяйство.

Они прошли тщательный ветеринарный контроль и карантин.

Угодья, предназначенные для обитания оленей, располагают необходимым количеством пищи и условиями для комфортной зимовки.

Выпуск пятнистых оленей произведен с расчетом на естественный рост популяции и увеличение разнообразия видов.

Данное мероприятие направлено на развитие экологического и охотничьего туризма в Пензенской области. Кроме того, оно будет способствовать замещению популяции кабана в охотничьих угодьях региона.

