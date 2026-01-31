Выплату семьям на погашение ипотеки захотели увеличить

Выплату семьям на погашение ипотеки захотели увеличить
В пятницу, 30 января, в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, в котором предложено изменить подход к одной мере поддержки многодетных семей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о выплате, которая предоставляется многодетным на погашение ипотеки. Сейчас сумма фиксированная и составляет 450 000 рублей. Она не индексировалась с 2019 года, момента принятия закона.

«В условиях существенного роста стоимости квадратного метра жилья, накопленной инфляции и изменения макроэкономической ситуации реальная ценность данной меры поддержки значительно снизилась, что требует законодательного пересмотра подхода к определению размера выплаты», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили внедрить комбинированную модель расчета максимального размера господдержки, которая учитывала бы как необходимость гарантированного минимума, так и кредитную нагрузку семьи.

Законопроект устанавливает выплату на погашение ипотеки в размере 6,4% от суммы кредита, но не менее 550 000 рублей.

«Принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защищенности многодетных семей, снизить их долговую нагрузку в условиях современной экономической конъюнктуры и станет действенным инструментом демографической политики, стимулирующим рождение третьих и последующих детей», - отмечается в пояснительной записке.

Если документ примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

