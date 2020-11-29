А. Никишин о персонале поликлиник: Очень много медиков болеют

29.11.2020 | 11:15

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о сложностях с плановой медицинской помощью в поликлиниках региона.

По словам Александра Никишина, трудности связаны с тем, что большинство медиков направлены на лечение заразившихся коронавирусом. Кроме того, очень много врачей находятся на больничном. Их число чиновник не уточнил.

«Тем не менее узкие специалисты, которые работают в плановом штатном режиме, продолжают оказывать медицинскую помощь. Именно те, кто не занят», - добавил Александр Никишин.

Что касается плановой госпитализации, то, по оценке врио министра, с этим трудностей нет. Однако больные жители области, которым показана операция, опасаются попасть в медицинское учреждение из-за распространения коронавируса и стремятся ее отсрочить.

«Поэтому руководителям поставлена задача максимально обеспечить заполнение тех плановых коек, которые у нас развернуты в настоящее время. В среднем из 10 000 коек у нас 2 800 инфекционные. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы увеличить количество плановых коек при снижении уровня заболеваемости. Для того чтобы население могло получить плановую медицинскую помощь», - подчеркнул Александр Никишин.