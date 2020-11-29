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Общество

А. Никишин о персонале поликлиник: Очень много медиков болеют

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о сложностях с плановой медицинской помощью в поликлиниках региона.

По словам Александра Никишина, трудности связаны с тем, что большинство медиков направлены на лечение заразившихся коронавирусом. Кроме того, очень много врачей находятся на больничном. Их число чиновник не уточнил.

«Тем не менее узкие специалисты, которые работают в плановом штатном режиме, продолжают оказывать медицинскую помощь. Именно те, кто не занят», - добавил Александр Никишин.

Что касается плановой госпитализации, то, по оценке врио министра, с этим трудностей нет. Однако больные жители области, которым показана операция, опасаются попасть в медицинское учреждение из-за распространения коронавируса и стремятся ее отсрочить.

«Поэтому руководителям поставлена задача максимально обеспечить заполнение тех плановых коек, которые у нас развернуты в настоящее время. В среднем из 10 000 коек у нас 2 800 инфекционные. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы увеличить количество плановых коек при снижении уровня заболеваемости. Для того чтобы население могло получить плановую медицинскую помощь», - подчеркнул Александр Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее узкие специалисты, которые работают в плановом штатном режиме, продолжают оказывать медицинскую помощь
Как-то фигово продолжают

Гость||

Выйди, покажи как надо работать.

Гость||

Ну так вы их не поддерживаете, а только перегружаете, всякими массовыми мероприятиями, открытыми школами и прочими тупыми инициативами. Надеюсь, соответствующие органы выпишут таким товарищам сроки за геноцид нашего пензенского народа.

Гость||

Гость писал(a):

за геноцид нашего пензенского народа.
какой слог а ума совсем нет геноцид приплел.

Гость||

согласна, медиков не поддерживают. Они уже сами в открытую говорят, что работать становится невыносимо, все делают для того, чтобы увольнялись. И да, они идут в платные клиники. Работать надо, уважаемый Никишин и сохранять кадры, а не разбазаривать. Не умеете, уступите место другому!

Гость||

Почему Врио?

Гость||

Гость писал(a):

Почему Врио?
Потому что врёт.

Гость||

Это уже кто-то писал,а если серьезно?

Имя: Гость
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