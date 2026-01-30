Пензенцев приглашают обследовать полость рта на онкологию

По субботам с 31 января по 28 февраля с 9:00 до 17:00 жители Пензы смогут пройти обследование полости рта в отделениях городской стоматологической поликлиники. Оно будет проводиться с целью раннего выявления онкологических заболеваний.

Любой желающий может обратиться за профилактической проверкой по адресам:

- ул. Леонова, 19 (отделение № 2);

- ул. Фабричная, 14а (отделение № 3);

- ул. Лазо, 4 (отделение № 4);

- проспект Строителей, 60а (отделение № 5);

- ул. Вадинская, 6 (отделение № 6);

- ул. Кижеватова, 6 (отделение № 8);

- ул. Сухумская, 8 (отделение № 11);

- ул. Пионерская, 4 (отделение № 14).

Кроме пензенцев, обследование смогут пройти жители Каменки - на ул. Белинской, 5 (отделение № 12).

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт, сообщили в областном минздраве.

Диагностика будет производиться с использованием метода аутофлюоресцентной стоматоскопии. Он позволяет с помощью специального излучения выявить очаги воспаления, предраковые процессы и онкологические заболевания на ранней бессимптомной стадии.