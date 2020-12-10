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Общество

В области выплаты получили более 1 800 медиков, заразившихся COVID-19

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В Пензенской области в ноябре на выплаты медикам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусом, направили более 206 млн рублей. В списки на получение денег попали сотрудники 42 организаций здравоохранения.

Также страховые выплаты получили 1 856 медработников, заразившихся COVID-19. Общая сумма пособий составила 127,7 млн рублей.

Кроме того, деньги положены сотрудникам организаций социального обслуживания, у которых выявили коронавирус. На выплаты им направили 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также фонд обязательного медицинского страхования оплачивает пребывание перенесших COVID-19 медиков и соцработников в санаториях. На эти цели выделили более 30 млн рублей. Приобрели и выдали 1 302 путевки, 67,3% из них - в здравницы Пензенской области.

4 декабря губернатор Иван Белозерцев в интервью российской газете «Коммерсант» подчеркнул, что пензенские медики получают все федеральные выплаты в полном объеме и вовремя.

«Люди работают в очень сложных условиях, заболевают, некоторые уходят из жизни. Но уверяю, что этот вопрос - на жестком контроле», - заверил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что за ужас, Зачем он вынул сердце, Как с ним поступит? Где такое убожество находится?

Гость||

Каждый получил по 68803 рубля? Или как обычно, врачи по 1 тысяче а их начальники по миллиону? Прошу бригаду разъясняторов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Приобрели и выдали 1 302 путевки, 67,3% из них - в здравницы Пензенской области.
А остальные куда? Для чего это разделение?

Гость||

Гость писал(a):

Что за ужас, Зачем он вынул сердце, Как с ним поступит? Где такое убожество находится?
походу бабло обналичил какой-то мгерыш

Гость||

Гость писал(a):

походу бабло обналичил какой-то мгерыш
Закрасьте эту мазню. Хватит издеваться над людьми.

Гость||

Акушеры по боку? Онкологи нервно курят в стороне? Кардиологи идут лесом?

В почёте терапевты с соплями? Ну ну.

Имя: Гость
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