Общество

Полиция ищет мужчину, испортившего памятник Денису Давыдову

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Пензенские правоохранители проводят проверку по факту порчи памятника гусару-поэту Денису Давыдову, установленного на улице Московской.

Акт вандализма был совершен в среду, 13 июля. Судя по видео с места, молодой мужчина, присев на корточки, с помощью кисти нанес на подножие слово «клоун».

Затем «художник» достал пакет с водой, ударом снизу проткнул его, сделал несколько глотков и вылил остатки на памятник. После этого он еще раз обвел все буквы, затем отошел в сторону, сел на лавочку и как будто бы стал любоваться делом своих рук.

«13 июля в отдел полиции поступило сообщение от гражданина о случившемся. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности и поиску нарушителя», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В мае прошлого года от рук вандалов пострадал другой объект - «Радушный кентавр», что на Фонтанной площади. Тогда неизвестные нанесли красную и синюю краску на интимную зону человекоконя. Возбуждать уголовное дело полиция не стала, так как последствия были сразу же устранены.

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Источник — фото № 2 vk.com/sova_penza
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Гость||

Ха ха ха,позорники

Гость||

Полиция уж совсем деградировала, в самом сердце города, под окнами УФСБ мужик не спеша совершал это правонарушение, ни от кого не прятался, не убегал, средь бела дня, а полиция теперь чуть ли не в международный розыск в интерпол обратилась за помощью. Да-да-да, дела.....

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