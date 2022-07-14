Полиция ищет мужчину, испортившего памятник Денису Давыдову

14.07.2022 | 11:28

Пензенские правоохранители проводят проверку по факту порчи памятника гусару-поэту Денису Давыдову, установленного на улице Московской.

Акт вандализма был совершен в среду, 13 июля. Судя по видео с места, молодой мужчина, присев на корточки, с помощью кисти нанес на подножие слово «клоун».

Затем «художник» достал пакет с водой, ударом снизу проткнул его, сделал несколько глотков и вылил остатки на памятник. После этого он еще раз обвел все буквы, затем отошел в сторону, сел на лавочку и как будто бы стал любоваться делом своих рук.

«13 июля в отдел полиции поступило сообщение от гражданина о случившемся. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности и поиску нарушителя», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В мае прошлого года от рук вандалов пострадал другой объект - «Радушный кентавр», что на Фонтанной площади. Тогда неизвестные нанесли красную и синюю краску на интимную зону человекоконя. Возбуждать уголовное дело полиция не стала, так как последствия были сразу же устранены.