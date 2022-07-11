«Дамате» открыла в Пензе робосклад для ультрасвежих продуктов

11.07.2022 | 12:31

Группа компания «Дамате» открыла в Пензе первый в стране роботизированный склад для ультрасвежих продуктов. Стоимость проекта - более 110 млн рублей.

Мощность объекта - 20 тонн в сутки. Его создали на базе склада «Пензахолод».

Реализация проекта позволит оптимизировать затраты на логистику, использование площади помещений, улучшит управление складскими запасами, а также поможет исключить ошибки из-за влияния человеческого фактора. Все это повысит производительность склада - количество выполненных задач на заказы в час.

Роботизированный склад выгодно отличается от классических стационарных. Кроме того, его система мобильна, благодаря чему старый или новый робосклад можно переместить или установить в короткие сроки.

На складе в Пензе хранят и отгружают мясо баранины, утки, индейки, продукцию глубокой переработки «Дамате». С помощью функционала можно отбирать продукцию для розничных заказов как поштучно, так и покоробочно.

Создание склада велось в два этапа. На первом потребовалось модернизировать помещение. Специалисты смонтировали новый пол и стены, установили автоматические ворота с датчиками температуры, позволяющими свободно проводить погрузку и выгрузку, видеокамеры.

Также нужно было отрегулировать систему охлаждения так, чтобы поддерживалась постоянная температура 0…+2 градуса, так как ранее помещение использовали как морозильную камеру.

На втором этапе внедрили систему роботизации, разработку партнера компании SmartDynamics. На складе появились моноплатформы и платформы-стеллажи для размещения товара. Их высота позволяет роботу свободно двигаться и разворачиваться.

На каждую платформу нанесли QR-код. Робот считывает его и находит необходимый стеллаж. Для его безошибочного перемещения также была нанесена разметка на пол.

Важной частью робосклада является рабочая станция. Это единственное место, где присутствуют люди. Они контролируют корректность заказов для поставщиков, забирают продукцию, привезенную роботом, и окончательно формируют заказ.

В помещение работают 8 роботов, способных перевозить до 600 кг, и 2 - до 1 000 кг. Они трудятся в 3-4 раза быстрее человека: перемещают и отбирают товар к отгрузке, проводят инвентаризацию, уплотнение и комплектование паллет на отгрузку заказчикам.

Компания «Дамате» приступила к реализации проекта по роботизации складов готовой продукции в 2020 году. В 2021-м был запущен первый в российской пищевой промышленности робосклад на 900 тонн единовременного хранения. Он расположен на крупнейшем в Европе заводе глубокой переработки индейки.

В планах агрохолдинга роботизировать все свои склады в Пензенской области.