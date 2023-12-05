В Пензенском районе работник склада вынес косметику в носках

05.12.2023 | 08:32

В Пензенском районе со склада пропала женская косметика на сумму порядка 4 000 рублей. Об этом в полицию заявил руководитель торговой организации.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого. Им оказался 54-летний работник склада.

Он признался, что при разгрузке товара спрятал коробку с косметикой в зону, не попадающую в охват камер видеонаблюдения. После этого достал из нее часть содержимого, спрятал в носки и прошел мимо службы безопасности.

«Мужчина пояснил, что украденные товары - маски, тушь, лаки и кремы - он планировал продать на рынке», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Косметику изъяли, а на нечистого на руку работника склада возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.