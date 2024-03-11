Молодой колышлеец позарился на чужие интернет-заказы

11.03.2024 | 20:29

29-летнего жителя Колышлея будут судить за мошенничество в крупном размере. Он похитил товары со склада интернет-магазина.

В обязанности мужчины входили приемка и сортировка продукции. По версии следствия, при поступлении товаров он вносил в программу ложные сведения о якобы дальнейшем направлении заказа, а отсканированную вещь похищал. Иногда он и вовсе не вносил данные о поступлении товаров.

Таким образом за период с июня 2022 года по февраль 2023-го сельчанин похитил бытовую технику, мобильный телефон, принтер, норковую шубу, обувь, детскую одежду, бытовые принадлежности и прочее.

Все это он приносил либо домой, либо в арендуемый гараж, где и хранил.

«Обвиняемый вину признал, добровольно возместил 16 тыс. рублей. Похищенное имущество у него изъято и передано представителю потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.