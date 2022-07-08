Капусту и чеснок включили в список продукции для импортозамещения

08.07.2022 | 09:43

В Пензенской области утвержден перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 7 июля, врио председателя регионального правительства Виктор Кувайцев.

В перечень вошли капуста, огурцы, баклажаны, томаты, морковь, репа, брюква, чеснок, картофель, плоды семечковых и косточковых культур, яблоки, груши и ягоды (малина, земляника, клубника, клюква, черника, брусника, голубика, смородина и крыжовник).

Кроме того, в список включен молочный крупный рогатый скот, сырое молоко, мясо индейки, мука, напитки, табачные изделия, текстиль и одежда.

Также статус необходимой для импортозамещения продукции получили кожа, древесина, бумага и изделия из этих материалов, кокс и нефтепродукты, химические вещества и продукты, лекарственные средства и материалы, резиновые и пластмассовые изделия, минеральные продукты, металлы, металлы и изделия из них.

Завершают перечень оборудование (компьютерное, электронное, оптическое, электрическое), машины, автотранспортные средства, мебель и «изделия готовые прочие».