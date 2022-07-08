Общество

Капусту и чеснок включили в список продукции для импортозамещения

Печать
Telegram

В Пензенской области утвержден перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 7 июля, врио председателя регионального правительства Виктор Кувайцев.

В перечень вошли капуста, огурцы, баклажаны, томаты, морковь, репа, брюква, чеснок, картофель, плоды семечковых и косточковых культур, яблоки, груши и ягоды (малина, земляника, клубника, клюква, черника, брусника, голубика, смородина и крыжовник).

Кроме того, в список включен молочный крупный рогатый скот, сырое молоко, мясо индейки, мука, напитки, табачные изделия, текстиль и одежда.

Также статус необходимой для импортозамещения продукции получили кожа, древесина, бумага и изделия из этих материалов, кокс и нефтепродукты, химические вещества и продукты, лекарственные средства и материалы, резиновые и пластмассовые изделия, минеральные продукты, металлы, металлы и изделия из них.

Завершают перечень оборудование (компьютерное, электронное, оптическое, электрическое), машины, автотранспортные средства, мебель и «изделия готовые прочие».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pexels.com
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 7 июля, врио председателя регионального правительства Виктор Кувайцев. Завершают перечень оборудование (компьютерное, электронное, оптическое, электрическое), машины, автотранспортные средства,
Вот Кувайцев размахнулся. Когда школу в Заре построишь? Обещал в 2019!

Гость||

Ну да, картошечка и огуречки, православная водяра. Нахрена нам компы, мы же крестньяне скрепные из средневековья

Гость||

Вот когда жрать будет нечего то и самый модный комп не нужен будет, а картошечка ч огурчиком будет в цене

Гость||

Список написали, хорошо. Дальше что?

Гость||

Гость писал(a):

Нахрена нам компы
Такие питательные и вкусные? Тогда магия лучше.

Гость||

Только доказывает что в России полный мрак и безнадега т.е.жопа!на много лет

Гость||

Гость писал(a):

Только доказывает что в России полный мрак и безнадега т.е.жопа!на много лет
Те не расстраивайся, в других местах будет ещё хуже

Гость||

Да многое из перечисленного очень даже производимо в России. Главное - просто взяться за это дело и не надеяться на забугорных. Дешёвые кредиты и сниженные налоги сделают своё дело. У нас огромный рынок и высокий спрос. Увеличение производства указанных товаров - мощный толчок к развитию страны.

Гость||

Ты ещё у маги поинтересуйся когда школу в заре построят

Гость||

Картофан чеснок марковь капуста и порося и живи не хочу

Гость||

Гость писал(a):

Ты ещё у маги поинтересуйся когда школу в заре построят
Всему своё время. Не вали всё в кучу. Как горит пословица: русские долго запрягают, да быстро едут.

Гость||

Гость писал(a):

Только доказывает что в России полный мрак и безнадега т.е.жопа!на много лет
Да ты просто не знаешь, что такое мрак и безнадёга. Такой мрак, что места для авто не хватает, по нескольку смартфонов в каждой семье, современные стиральные машины, бытовая электроника во всём многообразии, дешёвые газ и вода без ограничения, тепло зашкаливает, в магазинах полки ломятся от жратвы. Не смей клеветать на Россию!

Гость||

Гость писал(a):

по нескольку смартфонов в каждой семье,
это ненадолго, Китай уже уменьшил их импорт

Гость писал(a):

современные стиральные машины,
это тоже ненадолго, западные производители бытовухи уходят

Гость писал(a):

бытовая электроника во всём многообразии
спасибо западным брендам и китайским рабочим

Гость писал(a):

, в магазинах полки ломятся от жратвы.
Это да, жратвы навалом. Продуктов бы еще качественных, вкусных и без пальмового жира в каждой товарной единице. Жратвы то мы уже нажралися.

Гость||

Гость писал(a):

Это да, жратвы навалом.
Еды у ватников полно, но вся она говно.

Гость||

Гость писал(a):

Главное - просто взяться за это дело и не надеяться на забугорных.
А ты кем работаешь? Какие у тебя успехи по жизни?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте