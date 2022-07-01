В Кузнецке готовятся возобновить подачу горячей воды

01.07.2022 | 16:04

В администрации Кузнецка рассказали, какие работы проводятся в городе, чтобы как можно скорее в домах появилась горячая вода.

В котельной жилого городка «Дружба» на этой неделе прошла замена оборудования, на улице Ленина - прокладка теплотрассы от Сызранской до Фабричной.

Ликвидацией порывов специалисты занимались на улицах Рабочей (дома № 169, 185 и 215), 60-летия ВЛКСМ, 2, на перекрестке Комсомольской и Ленина, на Белинского, 13.

«Продолжается заполнение тепловых сетей теплоносителем для подготовки возобновления подачи горячего водоснабжения. На станции производилось текущее обслуживание и ревизия оборудования», - сообщили в пресс-службе.

Гидравлические испытания проводились в Кузнецке с 17 июня и должны были завершиться 1 июля. Однако выявились дефекты, которые необходимо устранить.

Кроме того, в некоторых многоэтажках не введены в эксплуатацию приборы учета горячего водоснабжения, не подготовлено к приему теплоносителя внутридомовое оборудование.

В связи с этим плановый пуск горячего водоснабжения в многоквартирных домах Кузнецка перенесли на 4 июля.