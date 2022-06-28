В Заречном два здания после пожаров оградят от любопытствующих

28.06.2022 | 11:45

Два недавних пожара, произошедших в Заречном, стали предметом обсуждения на совещании, которое состоялось в администрации закрытого города в понедельник, 27 июня.

Первое возгорание возникло 20 июня в парке «Заречье» - вспыхнуло пустующее здание бывшего центра семейного отдыха «Пингвин». Его тушили 22 пожарных, прибывших на 7 спецавтомобилях. Впоследствии установили, что очаг возгорания находился на первом этаже строения, а причиной пожара стал поджог.

Здание не затронула реконструкция, которая прошла в парке, так как оно не принадлежит муниципалитету. Строительством занимался предприниматель, не сумевший вернуть банку взятый на эти цели кредит. В итоге «Пингвин» оказался у финансового учреждения.

На планерке глава Заречного Олег Климанов дал поручение разыскать собственника помещения с тем, чтобы обязать его огородить заброшенную территорию.

Второе возгорание случилось 25 июня в здании бывшего детского сада на улице Конституции. Как выяснилось, сгорел мусор на площади 10 кв. м. Стены и потолок в помещении первого этажа закоптило.

«Глава муниципалитета поручил свои заместителям разобраться на месте в вопросе закрытия доступа к зданию для жителей города», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.