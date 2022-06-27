В Заречном загорелся заброшенный детский сад

27.06.2022 | 08:59

В Заречном потушили пожар в заброшенном здании детского сада. Инцидент произошел вечером в субботу, 25 июня. Сообщение о возгорании на улице Конституции СССР, 4а, поступило в 19:48.

«По прибытии к месту вызова было обнаружено сильное задымление на уровне первого и второго этажей. В помещении наблюдалось открытое горение, через оконный проем пожарные подали ствол на тушение возгорания. А также организовали разведку, в ходе которой людей в помещении не обнаружили», - уточнила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова. Ее слова приводит портал «Город Z».

Оказалось, в здании сгорел мусор. Площадь составила 10 кв. м. Из-за пожара стены и потолок в помещении первого этажа закоптило.

По факту случившегося начата проверка, специалисты устанавливают причину.

Менее чем за неделю до этого, 20 июня, огонь бушевал в здании заброшенного кафе «Пингвин» на территории зареченского центрального парка. Дознаватели пришли к выводу, что там был совершен поджог.