В Кузнецке соберут фото участников спецоперации на Украине

26.04.2022 | 09:37

Музей боевой славы Кузнецка пополнят материалы об участниках специальной военной операции на Украине.

Поручение начать сбор руководству учреждения и военкомату дал мэр Сергей Златогорский в понедельник, 25 апреля, на совещании в администрации города.

«Это та страница истории боевой в том числе города Кузнецка, которая пишется сейчас, ничего потеряться не должно. Это такие же герои, как герои Великой Отечественной войны», - заявил Златогорский.

Мэр попросил не забыть о добровольцах-кузнечанах, отправившихся на Украину как в 2014 году, так и в 2022-м, и собрать материалы и свидетельства от их близких.

«Подумайте, как это сделать, чтобы ничего не потерялось. Тем более что сейчас еще живо все, есть у людей фотографии и тому подобное, живые воспоминания», - пояснил Сергей Златогорский.

По словам градоначальника, память об участниках спецоперации на Украине надо сохранить так же, как память об афганцах.