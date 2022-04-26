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Общество

В Кузнецке соберут фото участников спецоперации на Украине

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Музей боевой славы Кузнецка пополнят материалы об участниках специальной военной операции на Украине.

Поручение начать сбор руководству учреждения и военкомату дал мэр Сергей Златогорский в понедельник, 25 апреля, на совещании в администрации города.

«Это та страница истории боевой в том числе города Кузнецка, которая пишется сейчас, ничего потеряться не должно. Это такие же герои, как герои Великой Отечественной войны», - заявил Златогорский.

Мэр попросил не забыть о добровольцах-кузнечанах, отправившихся на Украину как в 2014 году, так и в 2022-м, и собрать материалы и свидетельства от их близких.

«Подумайте, как это сделать, чтобы ничего не потерялось. Тем более что сейчас еще живо все, есть у людей фотографии и тому подобное, живые воспоминания», - пояснил Сергей Златогорский.

По словам градоначальника, память об участниках спецоперации на Украине надо сохранить так же, как память об афганцах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

С той стороны тоже собирают сведения такие, чем кончится это , не понятно.

Гость||

Мэр этот дуб дубом

Гость||

Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,—

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Имя: Гость
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