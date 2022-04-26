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Общество

«Дамате» вводит в севооборот новые культуры в Пензенской области

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Группа компаний «Дамате» начала весеннюю посевную кампанию. В 2022 году планируется обработать 38 тыс. га, 27,4 из которых засеют различным сельхозкультурами.

По сравнению с прошлым годом площадь посевов вырастет на 4 тыс. га, в севооборот введут новые культуры: лен и сою. Расширение связано с необходимостью группы компаний «Дамате» увеличить кормоопроизводство и мощность выпуска до 207 тыс. тонн индейки в год. Растениеводческое направление позволяет обеспечивать растущее поголовье птицы кормами собственного производства.

Лен и соя - коммерческие культуры, которые вводятся компанией для оптимальной ротации сельхозкультур. Собранный урожай планируют продать и приобрести на вырученные средства пшеницу или кукурузу, необходимые для изготовления комбикормов.

В агрохолдинге намерены засеять 9 тыс. га подсолнечником, 6,4 тыс. га - яровой пшеницей, 1,9 тыс. га - льном, 899 га - кукурузой на зерно, 164 га - соей.

Благодаря грамотно проведенной подготовке, сев компания начала в плановом порядке, в оптимальные агротехнические сроки. Нижнеломовский район - первый, где стартовали сезонные работы. Завершат посевную кампанию в конце мая с учетом погодных условий.

В работах задействуют более 180 сотрудников «Дамате» в Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Мокшанском, Колышлейском, Пачелмском и Пензенском районах. В посевной также будут участвовать около 150 различных сельхозмашин и агрегатов: предпосевные культиваторы, бороны, зерновые посевные комплексы, пропашные сеялки, трактора, телескопические погрузчики для семян и удобрений, грузовые автомашины.

Наибольший объем весенних работ предстоит провести в Нижнеломовском и Мокшанском районах области, там культурами засеют около 5 тыс. га и 6,1 тыс. га соответственно.

В Вадинском, Колышлейском, Пензенском и Пачелмском районах посевная пройдет на площади 1,9 тыс. га, 1,2 тыс. га, 1,5 тыс. га и 400 га соответственно. В Наровчате и Спасске весенними работами охватят площадь по 1,5 тыс. га в каждом из районов.

В этом году компания «Дамате» проведет посев в Пензенской и Тюменской областях, Северо-Кавказском федеральном округе. Площадь обрабатываемой земли в трех регионах превысит 50 тыс. га. Полученный урожай станет гарантией обеспечения растущего поголовья индейки, утки, КРС и МРС кормами собственного производства.

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