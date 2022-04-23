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Общество

Пензенские медики сдали нормативы ГТО по плаванию

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Это не мастера спорта устанавливают рекорды на водных дорожках, а медсестры, врачи, лаборанты пензенских учреждений здравоохранения пытаются уложиться в определенное время.

Представители профессии сменили белые халаты на купальные костюмы и сдают нормативы ГТО. Параллельно проходит и первенство по плаванию среди профсоюзных организаций.

«Медики способствуют развитию спорта и особенно физкультуры. Здесь неважна победа, главное - участие», - отметил председатель профкома областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Сергей Грабовенко.

«Мы, представители Городищенской районной больницы, всегда участвуем в таких мероприятиях, не пропускаем ни одного и участвуем практически в одном и том же составе», - рассказала биолог клинической лабораторной диагностики Городищенской районной больницы Людмила Пяткова.

«Медики вообще любят здоровый образ жизни, на своем примере показывая, как нужно заниматься. А тем более моя специальность связана с реабилитацией не только здоровых людей, я работаю и с детьми-инвалидами», - поделилась инструктор-методист по лечебной физкультуре Никольской районной больницы Марина Кодорова.

Более ста пятидесяти участников приехали в бассейн «Дельфин», чтобы своим примером показать, насколько для здоровья важно вести активный образ жизни.

«Практически все уложились в норматив минимум на бронзовый знак отличия. Поэтому мы очень довольны, что самые лучшие представители профессии сегодня так успешно сдали норматив. Были ограничения по ковиду, мы два года с ними не работали. Но сегодня надеемся, что не только плавание, но и другие нормативы примем у этой категории граждан», - сообщил руководитель центра тестирования ГТО Пензы Владимир Антонов.

Пензенские медики готовы и к труду и обороне, и к активному образу жизни.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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