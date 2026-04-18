Жителей Пензенской области ждет похолодание

На этих выходных Пензенская область окажется под влиянием циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером в пятницу, 17 апреля.

Ожидаются осадки различной интенсивности. Температурный режим не изменится, оставшись близким к климатическим значениям.

Однако уже в начале предстоящей недели регион подвергнется арктическому вторжению. Воздушные массы с поверхности Баренцева моря принесут похолодание.

Ночью температура опустится до +1 градуса, днем не превысит +5.

Прогнозируются облачная погода и осадки. Вероятен снег с дождем.

