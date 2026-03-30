Вместо лагеря при гимназии № 13 дети могут поехать только за город

После объявления о подготовке гимназии № 13 к ремонту у пензенских родителей возник вопрос о летнем досуге их детей. Уже известно, что пришкольный лагерь здесь работать не будет.

В прочих учебных заведениях места не найдутся.

«Подача заявлений в лагеря других образовательных организаций невозможна, так как комплектование пришкольных лагерей осуществляется исключительно из числа учащихся данных учреждений», - сообщили в областном минобре.

Родителям предложили рассмотреть вариант отправки детей на отдых в загородные оздоровительные лагеря. Запись откроется на портале госуслуг с 1 апреля.

Ранее директор гимназии № 13 Евгений Паньженский предупредил, что учреждение работает по графику только до конца учебного года. Ни лагерь, ни пункт проведения ЕГЭ в этом году здесь не предусмотрены.

Пока что строители ведут работы на внешней части.