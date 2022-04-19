Коммунальщикам указали на недочеты в уборке Западной Поляны

19.04.2022 | 12:10

Во вторник, 19 апреля, рабочая группа, которую возглавили зампред областного правительства Виктор Кувайцев и мэр Пензы Александр Басенко, побывала на Западной Поляне.

Градоначальник поставил перед подчиненными задачу: в случае если управляющие компании станут относиться к уборке дворов спустя рукава, составлять на них акты и направлять их в министерство ЖКХ и ГЗН, где к нерадивым коммунальщикам примут административные меры.

Городским службам предстоит вывезти мешки с мусором, оставленные после уборки улиц Пацаева, Попова, Ленинградской, и убрать ветки после опиловки деревьев на Захарова.

Также следует расчистить от кустарника территорию вдоль проезжей части на Карла Маркса.

«Кроме того, необходимо помыть и покрасить барьерные ограждения вдоль дороги, ведущей к Военному Городку», - сообщили в пресс-службе мэрии.