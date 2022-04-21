В минстрое области рассказали о работах на ул. 40 лет Октября

21.04.2022 | 10:57

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рассказали о ходе реконструкции улицы 40 лет Октября.

В настоящий момент ведется третий этап реконструкции, специалисты занимаются участком от Бийской улицы до пересечения Рябова и Перспективной. Первый этап завершился в 2020-м, второй - в 2021-м.

На данный момент собран металлический пролет путепровода, который будет проходить над железнодорожными путями.

«Подрядная организация проводит монтаж опалубки на монолитных продольных участках в пролете 6-7, бетонирование монолитного ригеля, устройство шпунтового ограждения второй опоры моста и другие виды работ», - рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

Специалисты не отстают от графика. Завершить проект планируется до 2024 года.