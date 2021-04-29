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Общество

Пензенцам рассказали, насколько подорожали продукты для Пасхи

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В преддверии Пасхи в Пензастате рассказали, насколько дороже в 2021 году жителям области обойдется приготовление традиционного кулича.

Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для теста, взяв за основу традиционные рецепты.

Так, цена набора из 500 г пшеничной муки, 25 мл цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности, 6 куриных яиц, 150 г сливочного масла или маргарина, 200 г сахара-песка, 140 г сухофруктов на 26 апреля составляла 210 рублей. Это на 16,6% дороже, чем 27-го числа минувшего года.

Подорожала и творожная пасха. Ее готовят из 1 кг жирного творога, 150 г сметаны, 200 г сахара-песка, 200 г сливочного масла, 4 куриных яиц и 300 г сухофруктов. Стоимость такого набора – 524,8 рублей, что на 8,6% дороже, чем в 2020-м.

«Самый большой рост за период с 27 апреля 2020 года по 26 апреля 2021-го наблюдается в стоимости сахара (на 44,6%), куриных яиц (на 43,6%) и пшеничной муки (на 22,4%)», - добавили в Пензастате.

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Гость||

Так вам и надо.

Гость||

Так голосовать нужно головой или сердцем???

Гость||

При чем тут голосовать?! Это прорыв! Нет времени на раскачку.

Гость||

Кто это все рассказывает?????????? что за патриоты рассказывают

Гость||

А кто патриоты?

Гость||

Гость писал(a):

А кто патриоты?
Иван патриот.

Гость||

Гость писал(a):

А кто патриоты?
те кто отвечает за уровень жизни, кого не тыкни патриот, а уровень падает

Гость||

Зачем рассказывать об этом людям? Они, в отличии от власть имущих, сами ходят по магазинам и своими глазами видят все это безобразие и своим кошельком чувствуют это!!!

Гость||

Самое основное это яйцо, подорожало чуть не вдвое, что делается. Виновники подорожания, не боитесь наказания свыше?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это на 16,6% дороже, чем 27-го числа минувшего года.
Вот она какая настоящая инфляция, а не те 5,2%, о которых нам говорит официальная статистика.

Гость||

penzainform.ru писал(а):

> Это на 16,6% дороже, чем 27-го числа минувшего года.

>

>. ... что на 8,6% дороже, чем в 2020-м.

>

> «Самый большой рост за период с 27 апреля 2020 года по 26 апреля 2021-го

> наблюдается в стоимости сахара (на 44,6%), куриных яиц (на 43,6%) и

> пшеничной муки (на 22,4%)», - добавили в Пензастате.

Зато годовая инфляция в бравых отчетах по телевизору 5 % !!!!

Гость||

Буквально всё выросло как дрожжах , а они ходят с умными лицами, надувают щёки, отпыхиваются как после парной ..говорят, будут бороться с ценовым произволом и тишина!

Гость||

Гость писал(a):

амое основное это яйцо, подорожало чуть не вдвое, что делается. Виновники подорожания, не боитесь наказания свыше?
если бы их яйцо зависело от цен на яйцо то такого бы беспредела с ценами не было

Гость||

Ху... нам рассказывать, сами все видим. А 27-е число минувшего года - это, конечно, жесть!

Гость||

Будет ли крестный ход на пасху?

Имя: Гость
Комментарий:

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