Пензенцам рассказали, насколько подорожали продукты для Пасхи

29.04.2021 | 13:35

В преддверии Пасхи в Пензастате рассказали, насколько дороже в 2021 году жителям области обойдется приготовление традиционного кулича.

Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для теста, взяв за основу традиционные рецепты.

Так, цена набора из 500 г пшеничной муки, 25 мл цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности, 6 куриных яиц, 150 г сливочного масла или маргарина, 200 г сахара-песка, 140 г сухофруктов на 26 апреля составляла 210 рублей. Это на 16,6% дороже, чем 27-го числа минувшего года.

Подорожала и творожная пасха. Ее готовят из 1 кг жирного творога, 150 г сметаны, 200 г сахара-песка, 200 г сливочного масла, 4 куриных яиц и 300 г сухофруктов. Стоимость такого набора – 524,8 рублей, что на 8,6% дороже, чем в 2020-м.

«Самый большой рост за период с 27 апреля 2020 года по 26 апреля 2021-го наблюдается в стоимости сахара (на 44,6%), куриных яиц (на 43,6%) и пшеничной муки (на 22,4%)», - добавили в Пензастате.