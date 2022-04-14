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Общество

Компания «Т Плюс» наградила победителей новогодней акции

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Более 14 тысяч клиентов компании «Т Плюс» - физических лиц стали участниками акции. Они оплатили ноябрьскую квитанцию и внесли аванс за декабрь. Все-таки в Новый год лучше вступать без долгов.

«Победителями стали 100 человек, их определил генератор случайных чисел. Все они получат ценные подарки от нашей компании. Наши клиенты могут найти себя в списках победителей на сайте www.penza.esplus.ru», - сообщила руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Шорникова.

Счастливчиков ждут в офисе обслуживания клиентов пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: Гагарина, 7. Пензенцы, которым вручают подарочные сертификаты, в числе добросовестных клиентов.

«Мы всегда в первую очередь исполняем гражданский долг, оплачиваем все коммунальные услуги», - отметила жительница Пензы Галина Салеева.

«Все равно платить так и так, ну и рискнул. Смотрю, выиграл», - рассказал житель Пензы Алексей Жирков.

Для тех, кто по разным обстоятельствам не смог во время оплатить счет, проводят акцию «Весна - тают пени!». Она действует до 31 мая. У клиентов, которые рассчитаются за отопление или горячую воду и погасят имеющуюся задолженность, спишут пени.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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