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Общество

В Пензенской области ответили на вопрос об отключении тепла

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В Заречном температуру воды в сетях теплоснабжения снизили до минимально возможной. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Илья Дильман, отвечая на вопрос местного жителя во «ВКонтакте».

«Подскажите, когда в городе отключат отопление? Или хотя бы убавят подачу тепла, весь город живет с открытыми окнами, греем улицу», - написал зареченец на странице главы города Олега Климанова во «ВКонтакте».

«Ну за весь город не нужно говорить», - отметила еще одна местная жительница.

Илья Дильман в свою очередь напомнил, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

«По опыту прошлых лет это в 20-х числах апреля. Температура на источнике сейчас составляет 70 градусов, это минимально возможная. При дальнейшем снижении температуры горячая вода не будет соответствовать требованиям», - пояснил чиновник.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Маски не отменят, отопление не отключат!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ну за весь город не нужно говорить», - отметила еще одна местная жительница.
Это которая летом под одеялами в носках мёрзнет?

Гость||

ОТКЛЮЧИТЬ.

Гость||

Гость писал(a):

«Ну за весь город не нужно говорить», - отметила еще одна местная жительница.
Гость писал(a):
Это которая летом под одеялами в носках мёрзнет?
Хладнокровная? Рептилоид ? )))

Гость||

В субботу было 16!Вот и считайте среднесуточную

Гость||

penzainform.ru писал(a):

температуру воды в сетях теплоснабжения снизили до минимально возможной.
А цену за эту услугу оставили прежней или ещё больше повысили?

Гость||

Проститутки работают без одежды и мерзнут.

Гость||

всех придурков не услышишь.........

Гость||

Как ромашки расцветут-отключат. Одно непонятно, температуру убавили до минимума, а в платежках все по максимуму!

Гость||

Гость писал(a):

Одно непонятно, температуру убавили до минимума, а в платежках все по максимуму!
Хватит ныть. Я давно перестал платить, а что сделал ты для народа?

Гость||

Веселый народ в Заречном, им бы еще в январе-феврале отопление отключить. Радоваться будут, что платить меньше. Из года в год одно и тоже.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит ныть. Я давно перестал платить, а что сделал ты для народа?
Ты дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Хватит ныть. Я давно перестал платить, а что сделал ты для народа?
Это как?

Гость||

Интересно сколько бабла отвалят мерзунам ресурсники в этом году

Как долго будут орать что мёрзнут , до июня?

Имя: Гость
Комментарий:

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