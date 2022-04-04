В Пензенской области ответили на вопрос об отключении тепла

04.04.2022 | 11:48

В Заречном температуру воды в сетях теплоснабжения снизили до минимально возможной. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Илья Дильман, отвечая на вопрос местного жителя во «ВКонтакте».

«Подскажите, когда в городе отключат отопление? Или хотя бы убавят подачу тепла, весь город живет с открытыми окнами, греем улицу», - написал зареченец на странице главы города Олега Климанова во «ВКонтакте».

«Ну за весь город не нужно говорить», - отметила еще одна местная жительница.

Илья Дильман в свою очередь напомнил, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

«По опыту прошлых лет это в 20-х числах апреля. Температура на источнике сейчас составляет 70 градусов, это минимально возможная. При дальнейшем снижении температуры горячая вода не будет соответствовать требованиям», - пояснил чиновник.