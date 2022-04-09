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Общество

В больницы Пензенской области поступило 35 новых аппаратов ИВЛ

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В семь лечебных учреждений Пензенской области поступило в общей сложности 35 новых аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Шесть единиц нового оборудования направлено в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина. Его установят взамен устаревшего в отделения реанимации и интенсивной терапии.

Также «Авенту-М» получили Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, клиническая больница № 4, Каменская, Кузнецкая и Нижнеломовская межрайонные больницы и Сердобская МРБ имени А. И. Настина.

По своим характеристикам и функциональности новая «Авента-М» превосходит зарубежные аналоги. По отзывам экспертов, аппарат отличает высокая степень автоматизации настроек и возможность использовать новые современные режимы вентиляции легких.

Главное преимущество «Авенты-М» - максимальная адаптация работы к потребностям пациента. Аппарат способен автоматически изменять параметры вентиляции в зависимости от состояния больного.

Кроме того, в отличие от более старых моделей аппарат может работать автономно за счет встроенного аккумулятора и управляется дистанционно.

На закупку нового оборудования из федерального бюджета было выделено более 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Зачем ? А старые куда делись ? И к чему мы готовимся теперь ?

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