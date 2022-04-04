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Общество

Пензенская горбольница № 6 получила новые аппараты ИВЛ

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В пензенскую клиническую больницу № 6 им. Г. А. Захарьина поступили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Их общая стоимость составляет 10 млн 800 тысяч рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Оборудование установят взамен устаревшего в два отделения - реанимации и интенсивной терапии.

Как пояснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 Оксана Кудашева, сенсорный экран монитора отображает цифровую и графическую информацию о процессе искусственного дыхания и его параметрах в режиме реального времени.

«Новые аппараты искусственной вентиляции легких имеют современный и удобный интерфейс, который позволяет доктору быстро и оперативно переключать режимы и корректировать параметры, подключаться как к централизованной системе подачи кислорода, так и к автономным концентраторам и баллонам», - объяснила врач достоинства приборов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото hosp6.ru
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Гость||

Ковид же прошел

Гость||

из за ивл люди то как раз и умирают

Имя: Гость
Комментарий:

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