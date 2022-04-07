В Нижней Елюзани простились с погибшим на Украине сельчанином

07.04.2022 | 17:59

В четверг, 7 апреля, в селе Нижняя Елюзань жители Городищенского района простились с военнослужащим Ринатом Улубиковым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

На церемонии прощания присутствовали представители органов власти, областного военкомата, воинской части, где Ринат Улубиков проходил службу, односельчане.

Ринат родился 28 мая 1991 года в Нижней Елюзани Пензенской области. На воинскую службу был призван военным комиссариатом Городищенского и Никольского районов Пензенской области, затем продолжил службу по контракту, откуда отправился участвовать в спецоперации на Украине.

Рината Улубикова похоронили с воинскими почестями.

«Указом Президента России сержанту Ринату Маратовичу Улубикову за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда - орден Мужества», - сообщается на сайте администрации Городищенского района.