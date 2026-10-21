В ближайшие дни в Пензе пройдут торжества в память о святителе Иннокентии. Богослужения в Спасском кафедральном соборе возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

22 октября в 16:00 состоится малая вечерня с акафистом, в 17:00 - всенощное бдение.

23-го числа будут совершены 2 литургии: в 6:00 - ранняя (иерейским чином), в 8:30 - поздняя (архиерейская).

Также 23 октября в 7:00 состоится литургия иерейским чином в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии Никомидийских. Служба пройдет в церкви-усыпальнице рядом со Спасским собором.

За 15 минут до каждой литургии начнется исповедь, уточнили в Пензенской епархии.

Принять участие в торжествах приглашаются все желающие.

Святитель Иннокентий Пензенский (в миру - Иларион Дмитриевич Смирнов, 1784-1819) известен как богослов, публицист, проповедник, церковный историк, педагог, противник мистицизма и масонства. В 1819 году служил епископом Пензенским и Саратовским.

В августе 2000-го его причислили к лику святых. Его мощи хранились в Успенском соборе, откуда были перенесены в Спасский в 2021-м.