В Пензе 205 семей воспользовались сертификатами молодоженов

Общество

В Пензе 205 семей воспользовались сертификатами молодоженов
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В Пензе в 2026 году 205 молодоженов бесплатно проверили свое репродуктивное здоровье. Семьи воспользовались специальными сертификатами.

Срок их действия - 1 год с момента регистрации брака.

«Сертификат дает право на диагностику репродуктивного здоровья и консультации профильных специалистов. Также при необходимости можно получить индивидуальную программу подготовки к беременности и дальнейшее сопровождение», - напомнили в городской администрации.

Обследование проводится в перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

В 2025 году сертификатом воспользовались 427 пар. Здоровыми были признаны 128 из них, нуждающимися в ЭКО - 21. 192 четы получили направления на лечение, 86 - на дальнейшее обследование.

Мера поддержки семей действует в регионе с 2024 года.

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