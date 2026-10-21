В Пензе 205 семей воспользовались сертификатами молодоженов

В Пензе в 2026 году 205 молодоженов бесплатно проверили свое репродуктивное здоровье. Семьи воспользовались специальными сертификатами.

Срок их действия - 1 год с момента регистрации брака.

«Сертификат дает право на диагностику репродуктивного здоровья и консультации профильных специалистов. Также при необходимости можно получить индивидуальную программу подготовки к беременности и дальнейшее сопровождение», - напомнили в городской администрации.

Обследование проводится в перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

В 2025 году сертификатом воспользовались 427 пар. Здоровыми были признаны 128 из них, нуждающимися в ЭКО - 21. 192 четы получили направления на лечение, 86 - на дальнейшее обследование.

Мера поддержки семей действует в регионе с 2024 года.