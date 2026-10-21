Почти 400 пензенских семей доверили детей социальным няням

Общество

Почти 400 пензенских семей доверили детей социальным няням
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В Пензенской области с начала года 390 семей, в которых воспитываются 437 детей, воспользовались услугами социальных нянь. Такие данные на вторник, 20 октября, обнародовало региональное министерство труда, соцзащиты и демографии.

На начало августа таких семей насчитали 366, няни заботились о 409 детях.

Всего в регионе работает 91 социальная няня. В их обязанности входит присмотр за малышами до 3 лет: прогулка, проведение гигиенических и режимных процедур (умывание, кормление, подготовка ко сну), организация игр дома и на свежем воздухе и, при необходимости, помощь в приеме лекарств.

Присмотр социальной няни рассчитан максимум на 4 часа. Бесплатно услугами могут воспользоваться: женщины, не состоящие в браке, студенты очной формы обучения, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи участников специальной военной операции и семьи с двумя детьми в возрасте до 3 лет.

Сервис работает с 1 июня 2025 года и сейчас охватывает все муниципальные образования Пензенской области.

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