В перинатальном центре открылся стационар для мужчин с бесплодием

Общество

В перинатальном центре открылся стационар для мужчин с бесплодием
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В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Пензе открылся специализированный дневной стационар для лечения мужского бесплодия.

Он оснащен всем необходимым, включая современный хирургический микроскоп, с помощью которого можно проводить манипуляции с микронной точностью, минимизируя травматизацию тканей.

На этой неделе специалисты центра провели первую операцию методом MicroTESE (микрохирургическая экстракция сперматозоидов из яичка) пациенту с азооспермией, то есть полным отсутствием гамет в эякуляте.

В региональном минздраве отметили, что это одна из самых сложных форм мужского бесплодия.

«Данная высокотехнологичная операция направлена на поиск и извлечение единичных жизнеспособных сперматозоидов непосредственно из ткани яичка», - пояснил врач-уролог Михаил Миронов.

Во время операции удалось получить живые клетки, пригодные для искусственного оплодотворения. Биоматериал сразу же направили на криоконсервацию, чтобы семья могла воспользоваться им в подходящий момент.

Руководство перинатального центра теперь планирует расширить объемы оказания помощи мужчинам с андрологическими проблемами.

«Развитие формата дневного стационара позволит мужчинам получать высококвалифицированную хирургическую помощь без длительной госпитализации, возвращаясь домой в день операции», - подчеркнули в минздраве.

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