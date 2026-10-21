22 октября будут отключать свет в части Согласия, Маньчжурии и Бугровки

В четверг, 22 октября, в Пензе на части улиц и проездов в Согласии, Маньчжурии и на Бугровке отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- пр-д Аптекарский, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51;

- 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34;

- 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33;

- 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17;

- 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные);

- 3-й Каменский пр-д, 1-10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- ул. 2-я Светлая, 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ «Заря» (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/13;

- ул. Согласие, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49, уч. 4/83, дачи.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Коробкова, 20, 20а, 22-27, 28/42, 31, 33, 33а;

- ул. Луговая, 2, 23-41, 43-47, 50, 52, 53, 55, к/н 729;

- 1-й Луговой пр-д, 2, 4;

- 2-й Луговой пр-д, 3-6, 9-12;

- 1-й пр-д МОПРа, 3, 4, 6-8;

- 2-й пр-д МОПРа, 7, 8;

- 3-й пр-д МОПРа, 2-4, 5/6;

- ул. Пархоменко, 3, 5, 7, 9, 9а, 13;

- ул. Перекоп, 1а, 3, 5, 5а, 6-15, 17, 18а, 19-22, 24-29, 31, 33;

- ул. Перовской, 12/11, 14, 16, 18-26 (четные), 27-33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 50-53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71;

- ул. Планетная, 1а, 1, 3-12, 14, 16, 18, 20;

- Планетный пр-д, 1-4, 6-13;

- 1-й Планетный пр-д, 1/5, 8, 10;

- 2-й Планетный пр-д, 2/3, 3, 5-12;

- ул. Рязанская, 1;

- ул. Санитарная, 3, 5-8, 12;

- Санитарный пр-д, 6, 9-11;

- 1-й Санитарный пр-д, 1а, 3-6, 8, 12-14, 18;

- 2-й Санитарный пр-д , 3-7, 11, 13, 14;

- 3-й Санитарный пр-д, 1, 2/13, 4-6;

- 4-й Санитарный пр-д, 3-6;

- ул. Стрельбищенская, 1, 3-5, 7.

С 10:00 до 12:00:

- 1-й Калужский пр-д;

- СНТ «Заря» (Согласие).

С 13:00 до 15:30:

- 4-й пр-д Громова, к/н 1281, з/у 31;

- ул. Правды, к/н 1320, 1321, 1322, стр. 16 и 18, 164, 167, 171, 179, 180а, з/у 187.